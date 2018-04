Sciopero lavoratori raffineria, Falconara a Sinistra: «Decisione sacrosanta, da noi piena solidarietà»

«Le rivendicazioni dei lavoratori dell'API, che hanno indetto un giorno di sciopero per il 27 aprile, sono non solo giuste, ma sacrosante e meritano la piena solidarietà. Se per la prima volta i dipendenti della raffineria prendono unitariamente posizione nei confronti della disattenzione che presta la loro azienda verso una corretta e costante manutenzione degli impianti, vuol dire che la situazione ha superato ogni tollerabilità». E' quanto ha dichiarato Massimo Marcelli Flori, candidato a sindaco di Falconara a Sinistra, mostrando grande preoccupazione la situazione che sta vivendo la città.

“Non ci si può beffare della salute e della vita dei propri dipendenti, ha concluso Marcelli Flori - che già svolgono un lavoro di grande responsabilità, che non ammette distrazioni. E men che meno si possono ignorare le conseguenze su Falconara e su tutto il territorio circostante”.