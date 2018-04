Aria irrespirabile, anche un Comune limitrofo preoccupato per criticità salute e sicurezza

L’Amministrazione Comunale di Montemarciano ha espresso massima disapprovazione circa la grave situazione ambientale derivata dalle esalazioni maleodoranti avverite da circa una settimana nel territorio di Falconara e, seppure attenuata, anche nel suo Comune.

«Il problema - si legge in una nota - è stato causato dal trafilamento di petrolio grezzo dal tetto di un serbatoio della Raffineria API la quale, invece di avvisare in tempo reale, si è “scusata per l’accaduto” solo dopo che la popolazione residente ha iniziato ad accusare malori e presentare debita denuncia (sono circa 800 le denunce depositate) presso la locale Caserma dei Carabinieri. Le esalazioni di benzene (e di tanti altri gas che respiriamo in maniera ignara) sono pericolosissime per la salute, con effetti cancerogeni che si possono presentare anche nel lungo periodo, come documentato dagli studi epidemiologici che hanno fotografato eccessi di patologie a Falconara (e non solo) superiori alla media regionale. In conseguenza di ciò si manifesta preoccupazione circa le criticità della sicurezza interna ed esterna della raffineria nonché per le evidenti carenze nelle operazioni di manutenzione, soprattutto in previsione del rinnovo della Concessione che dovrebbe essere subordinato a stringenti requisiti in materia di sicurezza ambientale e di salute della popolazione».