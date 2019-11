Nasce Arcigay Ancona, il nuovo segretario è Matteo: studente universitario

Sabato scorso Comunitas APS, associazione LGBTI+ della provincia di Ancona, si è affiliata alla rete Arcigay. Nasce così Arcigay Ancona. A presentarla al Consiglio direttivo nazionale per l’affiliazione è stato Elvio Ciccardini, presidente del Comitato arcigay agorà (Pesaro-Urbino) ormai attivo da 20 anni. La presentazione è arrivata dopo un periodo di collaborazione durato un anno, in cui sono state realizzate varie attività di natura sociale e culturale, tra cui il primo Pride delle Marche.

Segretario sarà l'attuale segretario di Arcigay Comunitas, Matteo Marchegiani, anconetano studente del secondo anno di Giurisprudenza a Macerata, da sempre impegnato nel sociale e nell'attivismo, che, da un anno a questa parte, ha portato avanti il progetto di Comunitas con la finalità di diventare un comitato territoriale di arcigay.

«Siamo felicissimi per questa elezione ed è per noi un grande onore poter rappresentare Arcigay nella provincia di Ancona - ha detto Marchegiani - L’affiliazione è però il primo passo in un lungo tragitto ancora da percorrere. Il nostro paese sta affrontando un’epoca buia e fortemente rischiosa dal punto di vista sociale e del riconoscimento dei diritti civili. La comunità LGBTI+ oggi più che mai merita visibilità; in una società in cui ancora si viene discriminati per il proprio orientamento sessuale e identità di genere è necessario un'azione forte da parte delle associazioni ed un costante lavoro sul territorio insieme alle Istituzioni».