«Lasciamo una città con i conti in ordine e tante opere pubbliche realizzate»

Si avvia alla conclusione la campagna elettorale di "Vivi Filottrano" con Lauretta Giulioni, sindaco uscente che dovrà confrontarsi con lo sfidante Amilcare Giovagnetti che si presenta con la civica "La mia città". I sostenitori della Giulioni si ritroveranno domani, a partire dalle 19:30, nei locali dell’ex ristorante Sette Colli, per salutare i cittadini, amici e simpatizzanti con un divertente momento conviviale allietato dalla musica dei Pronipoti e dalla simpatia di Lando e Dino.

“Lasciamo una città con i conti in ordine, tante opere pubbliche realizzate e numerosi interventi a carattere sociale - sottolinea Lauretta Giulioni – tutto questo è stato possibile grazie alla particolare attenzione rivolta dal nostro gruppo per la ricerca di risorse europee, ministeriali e regionali, purtroppo il maltempo che sta imperversando in questi mesi ci sta consentendo di terminare, soltanto in questi ultimi giorni, alcuni lavori già programmati e che coincidono solitamente con l’arrivo della bella stagione come le classiche asfaltature stradali. Filottrano conta 144 km di strade, non è facile coprirle tutte, ma abbiamo cercato di fare sempre il possibile perché il nostro impegno è di fare ancora di più e ancora meglio per la nostra Filottrano. Una città che, come amministrazione, viviamo 365 giorni l’anno e che conosciamo in ogni singolo meandro. Le idee per i prossimi 5 anni, se i cittadini ci rinnoveranno la loro fiducia, non mancano, alcuni progetti aspettano solo di partire, perché hanno già la copertura economica, altri possono rappresentare un segnale di particolare attenzione verso i giovani e le famiglie: vorremmo infatti aderire al bando di gara “Frutta e verdura nelle scuole”, curato dal Ministero delle politiche agricole, che prevede la somministrazione gratuita a tutti i ragazzi, dai 6 agli 11 anni, di frutta di stagione in appositi contenitori. L’obiettivo è di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di sane abitudini alimentari. Inoltre continueremo a non perdere di vista il settore delle infrastrutture con una grande attenzione alla viabilità, con rotatorie e una bretella per il collegamento della zona industriale con la strada provinciale, senza dimenticare la sanità, con l’avvio della casa della salute, la cura dei luoghi, con il rinnovo di piazze e vie del centro, la cultura, con la realizzazione dei musei e i ragazzi con la realizzazione del chiosco nei giardini e l’avvio del progetto LaFabbrica. Soltanto la sottoscritta potrà esprimere il suo voto a Filottrano, noi siamo per una città priva di preconcetti e slegata dalle classiche dinamiche politiche che non fanno altro che scontentare i cittadini, noi siamo una squadra libera, fortemente attaccata alle nostre radici e tradizioni e propensa a perseguire l’ideologia del buon fare”.