Antenna Wind di Collemarino, Diomedi (5 Stelle): «Hanno vinto i cittadini»

«Il Comune ha vinto? No hanno vinto i cittadini che hanno lottato contro l’obbrobrio deciso altrove. Ancona è terra di nessuno; tant’è che la Wind ha fatto e (forse) “disfarà”, perché i cittadini, e non il Comune, si sono messi di traverso contro l’antenna piazzata in “bella” mostra sulla rotatoria». Così sull'antenna Wind di Collemarino la consigliera comunale dei 5 Stelle Daniela Diomedi.

«Il Comune ha “vinto” perché si è aggrappato all’unico appiglio concreto ovvero il sovradimensionamento della base su cui l’antennona è stata alzata. Il Comune, infatti, si è accorto che era stato “fregato”, ovvero che la WIND aveva occupato 20.25 mq invece che i 10.40 concessi. Se i cittadini di Collemarino non avessero fatto “scalmazzo” certamente nessuno avrebbe trovato nulla da dire e la Compagnia telefonica avrebbe lucrato sul la metà del canone calcolato su 10 mq e non su 20 mq. Viene da chiedersi: ma chi in Comune controlla che quanto viene realizzato sia conforme a quanto concesso? Ci volevano i cittadini di Collemarino perché l’amministrazione si riprendesse dalla distrazione? Evidentemente e i fatti ci danno ragione, si. Nella sentenza è stabilito che questa infrazione comporta la decadenza dalla concessione; tutte le altre richieste del comune, i ritardi nel pagamento del canone, l’incorporazione della società cui è stata rilasciata la prima concessione in un’altra sono state respinte. Tant’è che le spese del giudizio sono state compensate. Adesso aspettiamo la rimozione; salvo ricorso e richiesta di sospensione. Poi festeggiamo».