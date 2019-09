Straniera sull'autobus, minacce al consigliere di Fratelli D'Italia: «Attento a girare da solo»

Ieri ha postato sulla sua pagina Facebook il video di una ragazza di colore rimproverata aspramente dai passeggeri dell’autobus per non aver lasciato il posto disabili a un’anziana con difficoltà di movimento. Post e commento di Angelo Eliantonio non sono evidenti piaciuti a qualcuno visto che stamattina il capogruppo comunale di Fratelli d’Italia si è svegliato con delle minacce esplicite arrivate via posta elettronica. Il messaggio, firmato solo da un codice alfanumerico, è chiaro già dal titolo: “Violenza ai violenti”. Nel corpo mail si legge testualmente: “Chi incita la logica del branco dovrebbe stare attento a non farsela ritorcere contro. Alza la cresta, ma se lo fai stai attento a girare da solo, delfinetto di Ciccioli. Ci vuole poco a trovarti”.

«Nel mio post non c'è una sola parola che incita alla violenza e non c'è nessun riferimento al colore della pelle di nessuno – ha commentato Eliantonio- io posso rispondere per le mie azioni, non per quelle degli altri. Ho espresso un'opinione, a qualche democratico non sta bene. Chi mi conosce sa che sono sempre pronto e disponibile al confronto politico, anche e soprattutto con questa persona che mi minaccia. Basta firmarsi...».

