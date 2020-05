Salvaguardare le scuole paritarie, Ausili: «Difendere la libertà di scelta delle famiglie»

ANCONA - Il Consigliere Comunale del MNS Marco Ausili ha presentato oggi un’interrogazione urgente al Sindaco sulla situazione delle scuole paritarie: «Le Scuole Paritarie svolgono a tutti gli effetti un servizio pubblico e salvaguardarle significa difendere la libertà di scelta da parte delle famiglie sul percorso di istruzione da far tenere ai propri figli, significa conservare la tradizione culturale ed educativa di questi Istituti, specie quelli cattolici, e serve per sostenere quelle centinaia di allievi e di famiglie e quelle decine di dipendenti che gravitano intorno alle Scuole Paritarie del nostro Comune. I finanziamenti normalmente erogati dallo Stato tardano ad arrivare, come tardano i nuovi fondi disposti dal Decreto Rilancio che oltretutto appaiono fortemente inadeguati per dare risposte sostanziose a questi Istituti tanto colpiti dalla crisi sanitaria in atto».

Il Sindaco, in risposta al Consigliere Marco Ausili, ha assicurato che l’Amministrazione si farà parte attiva al fine di velocizzare il riparto dei fondi alle scuole paritarie del territorio, mentre ha affermato che si riserverà di valutare l’ammontare dei fondi disposti dal Decreto Rilancio prima di richiedere uno sforzo ulteriore al Governi tramite ANCI.