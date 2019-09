Primo Piano Festival, la Lega: «L'integrazione va costruita e non festeggiata»

Il Gruppo Consiliare Lega, formato dal Capogruppo Marco Ausili, dalla Consigliera Maria Grazia De Angelis e dalla Coordinatrice Comunale Lega Antonella Andreoli, interviene a riguardo dell’evento Primo Piano Festival.

«Soddisfatti per la tre giorni che movimenterà il Piano. Da sempre abbiamo incalzato l’Amministrazione affinché portasse eventi in questa zona. Il rischio è però quello di vedere calare il sipario sul quartiere molto presto, cioè appena il festival sarà concluso. Come del resto è accaduto dopo l’edizione del 2017. Ci sono voluti due anni per riportare eventi al Piano. Speriamo che ciò non si ripeta, perché il quartiere ha un disperato bisogno di migliorare sotto il piano della socialità, del commercio e della qualità della vita. Per quanto riguarda invece l’obiettivo dell’integrazione dei cittadini stranieri, principale obiettivo che si pone il festival, riteniamo che tale delicato e complesso tema non abbia bisogno tanto di festival, ma di un lavoro serio e articolato. Il Sindaco e l’Amministrazione tenderanno a lavarsi le mani davanti alla questione dell’integrazione, dichiarando di aver organizzato il Primo Piano Festival. Non è sufficiente. Specie in un Comune come il nostro dove non sono garantiti corsi di lingua italiana continuativi agli stranieri, dove alla figura del Consigliere Straniero Aggiunto non viene dato il giusto valore, dove non si vanno ad armonizzare le attività commerciali degli stranieri al livello e allo stile delle altre. Noi ci impegneremo a portare in Consiglio proprio questi contenuti, ritenendo che siano la vera priorità per integrare i cittadini stranieri regolarmente presenti sul nostro territorio».