Elezioni 2018, Giorgia Meloni arriva ad Ancona: incontri su Banca Marche e pesca

Il Presidente nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sarà venerdì 16 al mattino ad Ancona per una serie di incontri su temi legati ai danni della politica sulla gente. In particolare affronterà il tema del fallimento di Banca Marche, oggi assorbita da Ubi Banca, con la conseguenza di azzerare i risparmi di migliaia degli azionisti marchigiani e il patrimonio storico delle fondazioni della Cassa di Risparmio di Jesi, Macerata e Pesaro, determinare l'esodo di centinaia di dipendenti e la chiusura di decine di filiali in tutta la Regione, nonché effetti disastrosi sul credito alla piccola e media impresa e sulle famiglie.

Ma è la stessa storia di Banca Etruria, Carichieti, la Cassa di Risparmio di Ferrara, ma anche di Veneto Banca, che in passato aveva assorbito la Cassa di Risparmio di Fabriano e del Monte dei Paschi di Siena. Cioè delle inadempienze di Banca Italia e di Consob nei confronti delle Banche, che non hanno vigilato e non hanno anticipato le malefatte dei vertici, oggi tutti sotto processo, ma quando i buoi sono usciti dalle stalle. Per cui l'incontro con la stampa e i cittadini si svolgerà proprio presso la sede di Ancona della Banca d'Italia, in Piazza Kennedy. L'altro appuntamento sarà al “Mandracchio” con i pescatori di Ancona, che come quelli di tutta Italia sono da anni sotto attacco delle Norme europee e delle politiche dei Governi Renzi-Gentiloni. Ultimo atto, di questi giorni, è la sospensione degli sgravi contributivi e fiscali nel settore della pesca, previsti dalla Legge 30 del 1998, con agevolazioni in vigore da oltre 20 anni. Il Partito della Meloni ha infatti deciso di privilegiare gli incontri con le persone invece dei classici comizi con i simpatizzanti. Nel pomeriggio la Meloni si sposterà a Pesaro per affrontare il problema delle carceri, della sicurezza e dell'immigrazione incontrando gli operatori del settore.