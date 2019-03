Commercio, +Europa avvia la raccolta firme contro la legge sulle chiusure domenicali

Al via ad Ancona la raccolta firme di +Europa contro la proposta di legge del Governo Lega-Movimento 5 Stelle sulle chiusure domenicali dei negozi. Sarà possibile firmare domenica 10 marzo dalle ore 09:30 alle 19:30 al banchetto allestito lungo corso Garibaldi.

L’iniziativa fa parte della mobilitazione #LiberaSpesa che il movimento fondato da Emma Bonino ha lanciato su scala nazionale. “Le chiusure forzate di negozi e centri commerciali 34 giorni l’anno - spiegano gli organizzatori del Gruppo +Europa Marche - porteranno a 40mila posti di lavoro in meno, un calo del 12% del fatturato, meno consumi, meno reddito e meno libertà di scelta per i consumatori. In un momento di recessione, questa misura rischia di essere il colpo di grazia alla nostra economia, a livello locale e nazionale”.