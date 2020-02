Ancona capitale della Cultura, la Lega critica: «Grosse lacune, sarà una brutta figura»

Ancona capitale della cultura, la Lega si scaglia contro il Comune.

«Non bastavano le tante e impressionanti lacune culturali della nostra città: perdita del Conservatorio, chiusura della Biblioteca Comunale Benincasa e di altri spazi dedicati alle associazioni, come Palaveneto e Panettone, scarsità di eventi culturali di rilievo, specie nel periodo estivo, inconsistenza della programmazione turistica, insufficiente valorizzazione dei siti culturali, degli intellettuali anconetani e dell’identità culturale della nostra città - scrivono i consiglieri Marco Ausili, Maria Grazia De Angelis e Antonella Andreoli -. Ora arriva pure la bocciatura della proposta del capogruppo Marco Ausili, il quale aveva, la settimana scorsa, chiesto di convocare la V Commissione Cultura sul tema, invitando le associazioni culturali di Ancona, le quali avrebbero potuto così dare un forte contributo alla costruzione di un progetto ricco e qualificato. Ma non basta: il 3 febbraio l’Amministrazione convoca i cittadini per il 6 febbraio, con soli tre giorni di preavviso, per presentare la candidatura di Ancona in un evento che vedrà sindaco e assessore parlare dal palco senza quel diretto e costruttivo coinvolgimento alla pari delle associazioni che ci si poteva aspettare nella Commissione richiesta dal capogruppo Ausili. Ennesimo esempio di metodo centralizzato e arrogante dell’Amministrazione. Noi continuiamo a chiedere che sindaco e giunta spieghino come intendono superare quelle gravi lacune e che coinvolgano in modo veramente attivo il mondo culturale anconetano. Altrimenti la brutta figura sarà certa».