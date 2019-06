Biblioteca Comunale chiusa, Ausili (Lega): «Accesso agli atti e verifica inadempienze sindaco»

«La biblioteca comunale chiuderà a causa di diverse violazioni alle normative in materia di sicurezza e antincendio, violazioni che erano già in essere dal 2009. Che cosa è stato fatto dall’amministrazione comunale in questi dieci anni per l’adeguamento? Nulla. Perciò i tanti utenti della Biblioteca, bambini e ragazzi, cittadini che hanno usato in questi dieci anni la biblioteca lo hanno fatto mettendo sostanzialmente a rischio la loro vita». Così il gruppo consiliare Lega sulla questione della biblioteca comunale.

«Ma c’è di più: l’amministrazione e il sindaco sapevano che la Biblioteca non era norma. Lo ammette lo stesso sindaco in un articolo stampa di ieri, con il quale si affretta a promettere confusamente lavori di adeguamento che non si sa quando inizieranno e quando finiranno. Il nostro gruppo pertanto procederà sin da oggi con un accesso agli atti approfondito per spiegare alla cittadinanza se ci sono altri edifici di uso pubblico nella stessa situazione e se ci sono progetti concreti di riqualificazione, manutenzione e adeguamento dello stabile della Biblioteca. Procederemo immediatamente inoltre a verificare se vi siano state altre inadempienze e soprattutto se, da parte del sindaco, si può parlare di omissione d’atti d’ufficio e violazione del DPR 81 sui luoghi di lavoro».