Visita al sindaco dell'ambasciatrice argentina alla FAO, la famiglia originaria di Ancona

Il sindaco Valeria Mancinelli e la presidente del Consiglio comunale Susanna Dini hanno ricevuto stamane la visita di cortesia della ambasciatrice Maria Cristina Boldorini, rappresentante permanente dell'Argentina presso l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - FAO, con sede a Roma.

Già segretario per le Relazioni Economiche internazionali nel Ministero del suo Paese, la dottoressa Boldorini ha voluto visitare le Marche e Ancona cui è strettamente legata dato che i suoi nonni, emigrati in Argentina, erano anconetani. Nel ricordare le sue origini non sono mancati momenti di commozione. Ormai al termine del suo mandato, «desiderava – ha detto al sindaco e alla presidente del consiglio comunale- conoscere le massime autorità cittadine e complimentarsi con loro per la bellezza dei luoghi e l'umanità delle persone incontrate lungo il percorso alla ricerca delle sue radici»