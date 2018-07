Altra Idea di città prepara la sua festa con un occhio alle elezioni dei quartieri

Si è svolta venerdì 29 giugno presso il circolo di Varano l'assemblea ordinaria di Altra Idea di Città. Alla presenza di oltre 50 aderenti la lista civica, dopo aver confermato la propria presenza in Consiglio Comunale con il candidato sindaco Francesco Rubini, ha deliberato 3 punti.

Primo. Altra Idea di Città, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento approvato nella scorsa sindacatura, parteciperà con propri candidati autonomi alle consultazioni popolari per l'elezione dei nuovi consigli di quartiere. Secondo. Il movimento politico cittadino si impegna ad avviare la propria fase costituente da terminarsi entro massimo il mese di ottobre. A tale proposito elegge una commissione politica formata da Barbara Paradiso, Alessio Moglie, Manuela Corvi, Vinicio Cerqueti, Lidia Mangani, Edoardo Mentrasti, Luca Paciello, Loretta Boni, con il compito di elaborare una proposta in relazione all'iter da seguirsi per la costruzione di un percorso di discussione e partecipazione il più allargato possibile. Terzo. svolgerà la sua festa cittadina nei primi giorni di settembre con un momento di discussione , musica e creatività all'aperto presso il Forte Altavilla di Ancona.