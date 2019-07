Mobilitazione 20 luglio, Altra Idea di Città: «In spiaggia a Falconara al fianco dei comitati»

«Altra Idea di Città sabato parteciperà con convinzione alla giornata di mobilitazione nazionale contro le energie fossili, per un mare libero da inquinamento e devastazioni. In particolare saremo presenti lungo la spiaggia di Palombina a partire dalle 16:30 al fianco dei tanti che da anni si battono contro la raffineria API e i danni ad ambiente e salute che questa continua a produrre nel territorio anconetano-falconarese». Così Altra Idea di Città sulla giornata di mobilitazione nazionale contro le energie fossili.

«Sarà un’importante occasione per sostenere la campagna nazionale “per il clima, fuori dal fossile” , dare forza alle mobilitazioni territoriali contro i veleni dell’API, ma anche per rilanciare la mobilitazione contro la realizzazione della banchina per le grandi navi da crociera al porto antico. Per questo saremo presenti assieme a tante altre realtà politiche ed associative della città per affermare ancora una volta che l’emergenza climatica ed ambientale ha bisogno ogni giorno di più di unire le lotte e costruire ampie e partecipate mobilitazioni».