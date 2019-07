Aerdorica, Ascani (Fit-Cisl): «Cauto ottimismo su aeroporto Marche»

«Una tappa importante ma ne dovranno seguire altre». Cosi' il responsabile di Fit-Cisl Marche Roberto Ascani commenta alla Dire la decisione del Tribunale di Ancona di omologare il concordato di Aerdorica. Ora il fondo anglo-svedese Njord Partners, tramite la controllata Njord Andreanna, potra' subentrare come socio di maggioranza nella societa' di gestione dell'aeroporto delle Marche.

«Una notizia importante ma ora chiediamo di tutelare i posti di lavoro -spiega Ascani all'Agenzia Dire-. La Regione Marche ha manifestato la volonta' di salvaguardare i livelli occupazionali ma ancora non sappiamo di preciso cosa questo significhi. Non c'e' ancora un progetto. Siamo in una fase di cauto ottimismo ma aspettiamo chiarimenti sul futuro dei lavoratori perche' la partita legata agli esuberi e' ancora aperta».