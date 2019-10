Lavori pubblici, approvati gli interventi di miglioramento sismico nelle scuole

ANCONA - Nella seduta di ieri, su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini, la giunta ha approvato il progetto definitivo per interventi di miglioramento sismico della Media Montesicuro, della Materna Manzotti di Sappanico, Elementare di Pietralacroce, Elementari Montessori di Via Podgora, unico progetto per un importo complessivo di 1.210.000 euro, una ingente cifra coperta solo da finanziamento comunale.

Continua così l’opera di adeguamento degli edifici scolastici comunali in aggiunta all’intervento sulle Scuole Savio già in appalto e alla programmata De Amicis non appena sarà disponibile il finanziamento statale. Ammonta poi a 90 mila euro l'intervento approvato dalla Giunta per l' adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, delle palestre presso il centro polifunzionale “Il Panettone”, in piazza Aldo Moro.