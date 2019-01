Manifesti contestati, Coscioni: «Frange retrograde nella sanità marchigiana»

Una crociata contro il diritto dei cittadini di poter scegliere. Non usa mezzi termini l'associazione Luca Coscioni per definire le critiche di Lega e Popolo della Famiglia sui manifesti dell'Unione atei agnostici e razionalisti per sensibilizzare i cittadini a informarsi preventivamente sull'orientamento – obiettore o meno – del proprio medico. Argomento finito anche all'ordine del giorno del consiglio comunale di Ancona. Insomma, massima solidarietà all'Uaar. «La relazione fra medico e paziente – spiegano dalla Coscioni - è fondata sul rispetto della libertà di scelta e improntata alla condivisione delle responsabilità e che si fonda sulla reciproca fiducia, sul riconoscimento dei rispettivi ruoli, sulla lealtà reciproca, sul rispetto dei valori della persona senza distinzione di razza o credo religioso».

«Ai novelli censori della libertà dell’individuo – si legge in una nota - chiediamo il rispetto per le scelte individuali e la libertà sancita dallo stato laico e di diritto sulla scelta di farsi curare da medici con i quali si possa avere una relazione fiduciaria, libertà che al momento sembra voler essere messa in discussione da frange retrograde che si aggirano nella sanità marchigiana. Teniamo a precisare che la salute dei cittadini interessa, ad alcuni, solo quando può far nascere sterili polemiche per assurgere alle cronache dei rotocalchi. Abbiamo come Associazione Coscioni proposto più volte a tutte le forze politiche presenti in Regione una nostra fattiva collaborazione, ma ci siamo scontrati con un vero e proprio muro di gomma eppure siamo un'associazione che si occupa da decenni di ricerca scientifica, sanità, disabilità in campo nazionale e internazionale con fini no profit. Una domanda sorge spontanea perché si interloquisce con soggetti occasionali e non si cerca un costruttivo e fattivo confronto con noi?».