Faro del Cardeto, A2O: “Bene la presenza del privato, purché si lavori per tutti”

In merito alla presentazione del progetto dell’Artingegneria Srl per la gestione del vecchio faro del Cardeto, siamo aperti alla possibilità di una collaborazione tra pubblico e privato nella valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della città, a condizione che questa comporti una maggiore fruibilità del bene da parte della collettività. Per questa ragione, ci mettiamo a disposizione per organizzare e realizzare gratuitamente visite periodiche al faro, in modo che i cittadini possano tornare a vivere uno dei luoghi simbolo di Ancona. D’altra parte, come già fatto in passato assieme a Vista Mare, segnaliamo la radicale mancanza di una progettualità complessiva sul parco del Cardeto da parte di questa amministrazione comunale. La giunta sembra assecondare i più diversi impulsi esterni, senza farsi promotrice di una visione unitaria del Parco.