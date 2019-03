Piano socio sanitario regionale, Pergolesi: «Il nostro lavoro di approfondimento prosegue»

Andrà in scena lunedì 1 aprile l'incontro, aperto alla stampa, fra il Movimento 5 Stelle e il sindacato dei medici ospedalieri Cimo. A ricordarlo è Romina Pergolesi, la consigliera regionale pentastellata che da circa un anno, assieme agli attivisti locali, organizza incontri e confronti con associazioni dei malati e addetti ai lavori al fine di riscrivere il futuro della sanità marchigiana. «Il nostro lavoro di approfondimento prosegue, non solo in commissione sanità – spiega Pergolesi -. Come forza politica ci siamo attivati per primi, più di un anno fa, con l'obiettivo di raccogliere proposte e istanze da chi usufruisce quotidianamente dei servizi resi dagli ospedali e da quanti ci lavorano perché crediamo che debbano essere loro i protagonisti del nuovo Piano Socio-Sanitario regionale. Abbiamo ascoltato infermieri e medici e ora attendiamo i direttori generali in commissione sanità, che ci verranno probabilmente a raccontare quanto sia tutto bellissimo e perfettamente funzionante».

Non manca la stoccata per il presidente Luca Ceriscioli. «Il governatore delle Marche parla di sanità attraverso le dirette Facebook – evidenzia la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle -. Ebbene, noi crediamo che un tema così importante meriti ben altri contesti. Stiamo pur sempre parlando della salute dei cittadini». Romina Pergolesi, nel ricordare di nuovo l'incontro di lunedì con il Cimo, anticipa che martedì 9 aprile è in programma un'assemblea pubblica a Pesaro, assieme alla candidata sindaca M5S, Francesca Frenquellucci, per parlare anche di sanità.