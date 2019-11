Festa dell'Unità Nazionale e delle forze armate, lunedì le celebrazioni anche a Falconara

Tanti studenti hanno partecipato questa mattina alle celebrazioni del 4 novembre a Falconara. Proprio ai ragazzi si è rivolta il sindaco Stefania Signorini nel suo discorso: nell’onorare le forze armate e il sacrificio di tanti giovani italiani caduti in guerra, il primo cittadino ha raccomandato di conservare, rispettare e salvaguardare i simboli della ricorrenza odierna.

«In essi – ha affermato – è racchiusa tutta la nostra storia, il sacrificio e il dolore dei tanti uomini e donne che l’hanno vissuto di persona. Facciamone tesoro e impegniamoci a difenderne il senso civico. Solo assumendoci questa responsabilità potremo dirci bravi cittadini, veri cittadini italiani. Con il vostro entusiasmo e amore per la vita, contagiate la nostra comunità, profondete ogni impegno per vincere l’indifferenza e aiutare anche noi a vincerla». Il discorso si è tenuto in via Matteotti, sotto il Monumento ai Caduti, al termine delle celebrazioni partite alle 11 da Castelferretti, cui hanno partecipato i rappresentanti delle autorità civili e militari e le associazioni combattentistiche e d’arma. Dopo aver toccato piazza 2 Giugno, piazza della Libertà e il cimitero di via Santa Maria, la cerimonia si è sposta al cimitero di via Castellaraccia, prima di arrivare in via Matteotti. A Castelferretti hanno partecipato gli studenti dell’Istituto comprensivo Sanzio, accompagnati dagli insegnanti e dalla dirigente Rosa Martino. In via Matteotti a unirsi alle autorità civili e militari sono stati i ragazzi dell’Iis Cambi-Serrani e i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.