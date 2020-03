In un momento di crisi globale, anche le concessionarie aprono al digitale

Con la diffusione mondiale del Covid-19, e le restrizioni (imprescindibili) della nostra libertà di movimento e di contatto, ci si è resi conto di qualcosa che prima si dava per scontato: la tecnologia può supportarci in tutto, ma proprio tutto.

Oggi, obbligati tra le quattro mura domestiche, impossibilitati a spostarci come vorremmo, abbiamo scoperto che riusciamo a fare - quasi - tutto da casa: istruzione a distanza per gli studenti, smartworking per i lavoratori, allenamento video per i più sportivi, lezioni di ogni tipo per chi desidera coltivare il proprio hobby o sperimentarne di nuovi.

E così, anche un'attività che sembrava impossibile poter gestire a distanza, come quella del concessionario d'automobili, ha trovato il modo di andare avanti, di fare di necessità virtù, e continuare a offrire i propri servizi anche senza disporre degli ampi showroom precauzionalmente chiusi.

Nell'area di Ancona, è la concessionaria Audi Domina, punto di riferimento della zona e tra le prime a rappresentare in esclusiva in Italia il marchio Audi Italia, a fare il primo passo in questa direzione. Oggi, causa emergenza sanitaria, la grande struttura avveniristica, e lo showroom di 1.000 mq, sono chiusi ma, nonostante questo, Audi Domina ha attivato soluzioni concrete e tecnologiche per far fronte all'imprevisto. Con il nuovo servizio di consulenza a distanza, basta uno smartphone per valutare, scegliere e acquistare un'automobile nuova. Rimanendo comodi e al sicuro nella propria casa, infatti, i consulenti di Audi Domina sono in grado di raggiungere i propri clienti i tre modi diversi: telefonicamente, tramite videochiamata Whatsapp e via e-mail, per rispondere a qualunque dubbio o esigenza, farsi fare un preventivo, confrontarsi su novità e promozioni da non perdere e persino visualizzare in diretta la vettura desiderata.

Sfruttare il servizio di consulenza online è semplice, basta compilare il form o chiamare il numero 071 2900000 o ancora approfittare di una videochiamata con un consulente tramite Whatsapp al numero 338 8126590.

Insomma, il servizio e la professionalità di Audi Domina sono rimasti gli stessi di sempre e così anche il livello di soddisfazione dei clienti che non si sentono abbandonati a sé stessi in un momento decisamente particolare e delicato. Senza contare che i servizi di officina Audi Service, in questo periodo, rimangono comunque attivi per gestire le emergenze su prenotazione.

Il momento è propizio per scegliere l'auto nuova, o iniziare a pensarci: il tempo non manca, le possibilità offerte dalla tecnologia di muoversi virtualmente e di comunicare ci vengono in aiuto, e così fanno anche i consulenti di Audi Domina, sempre disponibili a darci l'informazione e il supporto di cui necessitiamo, con la competenza e la professionalità che li contraddistingue.

