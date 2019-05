Sfreccia su strada una nuova berlina che è un vero gioiellino

Ma quale veicolo! L’automobile è lo spazio del proprio mondo interiore.

L’autoradio, il cibo, la serenità nell’ammirare il panorama (ebbene sì, anche quello dell’autostrada che dalle nostre parti costeggia il mare). La macchina è una seconda casa dove ci si può immergere nei propri pensieri e spesso è il luogo ideale per assumere decisioni importanti, protetti dal metallo che tiene lontane le interferenze del “fuori”. E’ per questo motivo che l’acquisto di un’auto non è mai roba da cinque minuti.

Si valutano i consumi, il prezzo, la sicurezza, gli optional, ma anche il tuo “io” su quelle quattro ruote. A quell’ “io”, Dacia ha dato una forma e un nome: Dacia Sandero Streetway e l’auto perfetta per chi ama la guida sportiva o preferisce godersi il viaggio (anche) interiore.

I due modelli Access e Comfort sono pensati per chi ama la praticità e il comfort a prezzi accessibili, ma anche la tecnologia che semplifica la guida di tutti i giorni. Ai sensori di parcheggio standard infatti si possono aggiungere in modo opzionale sistemi tra i quali la Retrocamera e il Navigatore touch screen.

E per la musica? C’è la radio Dacia Plug&; Play con presa Aux/USB, bluetooth e comandi al volante, di serie sul livello Comfort.

Il resto del piacere di viaggio lo fanno il climatizzatore manuale e i comodi spazi per cinque posti. I sedili posteriori sono ripartiti 2/3 – 1/3 per massimizzare l’utilizzo dello spazio. Il bagagliaio mette a disposizione 1.200 litri di carico.

Non basta? C’è bisogno di provarla? A maggio lo puoi fare. Per tutto il mese infatti Dacia apre le porte dei propri concessionari, eccezionalmente, anche nei weekend dell’ 11-12, 18-19 e 25-26.