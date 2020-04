Con la concessionaria digitale l’auto si compra da casa

La recente emergenza sanitaria che ha colpito il paese ha stravolto le nostre abitudini lavorative e relazionali, le modalità di consumo e la quotidianità, imponendoci forme di distanziamento sociale necessarie per uscire quanto prima da questa crisi e tornare il più presto possibile alla normalità.

Dopo un primo momento di smarrimento di fronte a quest’onda terribile che ci ha colti impreparati, siamo riusciti a far fronte comune e a organizzare flussi comunicativi e lavorativi per poter andare avanti, per non fermarci, costruendo nuove consuetudini come base di una rinnovata quotidianità.

A rendere tutto questo possibile è, chiaramente, la tecnologia e la sua capacità di connessione: applicazioni per videochiamate, chat e email ci hanno permesso di ricostruire virtualmente tutti quei processi lavorativi e professionali resi impossibili dall’isolamento.

Ecco allora che molte aziende hanno sdoganato lo smart working e il telelavoro sperimentando modalità produttive fluide, decentrate ma pur sempre efficienti, i negozi di alimentari e i ristoranti si sono attrezzati per la consegna a casa della spesa e di piatti cucinati, l’amministrazione pubblica ha sfruttato le potenzialità delle piattaforme digitali per continuare a erogare i servizi fondamentali per i cittadini e l’istruzione si è adattata ricreando classi virtuali così da continuare l’insegnamento anche in queste settimane.

Anche le concessionarie d’auto si sono adeguate mettendo in campo soluzioni originali ed efficaci per far fronte all’emergenza e continuare a esaudire le richieste dei propri clienti, come testimonia la soluzione proposta da ViaVai Spa, concessionaria ufficiale di 4 brand - Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, SEAT e SKODA – e con sedi ad Ancona, Civitanova Marche e Jesi.

ViaVai Spa mette a disposizione della clientela un insieme semplice e intuitivo di procedure per riproporre in via digitale le tappe del percorso che porta all’acquisto di un’auto, mettendo così il cliente nella condizioni ottimali per poter fare la propria scelta.

La concessionaria offre infatti un servizio di preventivi online, attivabile scrivendo via WhatsApp al numero 339.724.7883, che metterà il cliente direttamente in contatto con il consulente del brand preferito tra Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, SEAT e SKODA.

Sarà poi premura del consulente ricontattare l’utente che ha inoltrato la richiesta attraverso Videochiamate, WhatsApp, telefono e mail, per rispondere alle sue domande e guidarlo verso la scelta migliore.

Ma non solo! ViaVai Spa è inoltre attiva attraverso le chat Messenger e direct Instagram delle seguenti pagine social: ViaVai Spa, Volkswagen ViaVai, SEAT ViaVai, viavai_spa e seat_viavai (Instagram).

In via digitale, insomma, la storica concessionaria nata a Civitanova Marche nel lontano 1981 rinnova la propria missione di creare una concessionaria non solo specializzata nella vendita di marchi prestigiosi, ma soprattutto attenta all’esigenze del cliente così da restituirgli un servizio impeccabile che lo guidi in ogni frangente della sua scelta.

