Trasloco, lavoro o turismo: dove e perché noleggiare veicoli ad Ancona

Trasloco in vista? Esigenze aziendali o semplicemente tragitti di pochi giorni? Potete contattare una ditta di traslochi oppure noleggiare un’auto o un furgone. Ad Ancona c’è l’imbarazzo della scelta.

Il noleggio a lungo termine

Alcune agenzie sono specializzate in noleggio di veicoli commerciali a lungo termine. Si tratta della soluzione ideale per chi ha un’azienda e permette di disporre del veicolo per lungo tempo pagando solo un canone mensile. Spese di manutenzione? Bollo? Assicurazione? Gestione degli incidenti? Solitamente è tutto incluso.

Noleggio veicoli ad Ancona:

Delta Motors, via Albertini 26

Europecar Aeroporto, piazzale Sandro Sordoni

Morini Rent, via Bruno Buozzi 12

Maggiore Piazza Rosselli snc

Hertz Ancona, via Flaminia 16

Autonoleggio Majani, via dottor Sandro Totti

Rent2You, via I maggio 70

MyCar Rent, via Achille Barilatti, 45

Tavoni e Tavoni, viale della Vittoria 60

Raeda, via Giovanni Conti 8

Punto auto Renting, via Albertini, 32