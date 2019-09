Autobus mon amour, come diventare conducente: patenti, esame e limitazioni

Starsene su una panchina e guardare un autobus passare può avere il suo fascino. Spesso è il “là” per la passione che spinge un giovane a diventare autista. Non è tutto oro quel che luccica: non è come guidare una macchina nel traffico cittadino e, se si lavora per un’azienda pubblica, si possono incontrare passeggeri di ogni tipo sia di giorno che di notte. Se è chiaro questo e la passione è rimasta intatta, andiamo avanti.

La patente e l'esame

La patente necessaria per diventare autista di autobus è quella di tipo “D”, accompagnata dalla carta CQC (Carta Qualificazione Conducente). Per guidare i mezzi articolati serve anche la “E”. Per un’azienda pubblica, neppure a dirlo, il possesso di entrambe le licenze è un fattore che può fare la differenza. Il portale autistiprofessionisti.com descrive anche la forma della prova teorica: per passare bisogna rispondere correttamente a 60 quiz in 120 minuti, con un limite di errore di soli 6 punti per ogni prova.

Il corso CQC

Attenzione: per i minori di 23 anni la CQC permette di guidare autobus con non più di 16 posti. Per ottenere la carta ci si può rivolgere alle scuole guida autorizzate. Il corso si divide naturallmente tra ore di teoria e pratica sul mezzo. L’esame si sostiene alla motorizzazione civile, ad Ancona in via 1° maggio 142

E poi?

Ottenute le patenti e la CQC potete inviare curriculum alle varie aziende, rivolgervi alle agenzie interinali o monitorare i concorsi delle varie municipalizzate tra cui Atma e Conerobus.