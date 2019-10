Anche il trasporto commerciale è amico dell'ambiente: i migliori furgoni elettrici

Non solo ciclomotori o automobili, anche il trasporto commerciale diventa green con i veicoli ad alimentazione elettrica. Autonomia limitata? Falso mito. Questi quattro veicoli commerciali dalle dimensioni compatte possono percorrere fino a 300 chilometri. Mezzi disponibili in differenti configurazioni, ideali per chi deve lavorare nei centri storici o nelle ZTL, dotati di ricarica rapida e acquistabili a partire da 24.000 euro.

Nissan E-NV200

Iniziamo la nostra rassegna dal Nissan E-NV200, uno dei modelli più noti nel settore dei veicoli commerciali elettrici. Un furgone con batteria da 40 kWh e un’autonomia dichiarata che arriva fino a 300 chilometri, dotato anche di ricarica rapida QC 50 kW (dal 20% all’80% di carica in circa 60 minuti). Ricordiamo, inoltre, la capacità di carico fino a 4,3 metri cubi e il prezzo a partire da 31.955 euro (IVA esclusa).

Concessionari:

Conero Car, strada Statale 16 km 309,600

Marco Liera, viale don Minzoni 5 (Jesi)

Renault Kangoo ZE

Passiamo ora a Renault con il Kangoo ZE. Un furgone elettrico acquistabile a partire da 24.000 euro (IVA esclusa) con batterie a noleggio (canone a partire da 58 euro al mese + IVA). Un furgone alimentato a batteria con autonomia fino a 230 chilometri, disponibile anche nella versione a passo lungo Maxi che vanta un volume di carico di 4,6 metri cubi.

Concessionari:

Aviano-Carloni Silvestri, via Caduti del Lavoro 28

Tombolini Motor Company, via 1° Maggio 54.

Citroën Berlingo Van Full Electric

Nella nostra rassegna troviamo anche il Citroën Berlingo Van Full Electric, un furgone elettrico con autonomia fino a 170 chilometri e velocità massima di 110 Km/h. Citroën Berlingo Van Full Electric può essere collegato ad una presa domestica da 230 V che consente di ricaricare al 100% le batterie in 8,5 ore, mentre utilizzando le apposite stazioni è possibile fare il pieno di energia in soli 30 minuti. Furgone disponibile in due lunghezze (L1 con volume utile fino a 3,7 m3 e L2 fino a 4,1 m3), con ampie porte scorrevoli laterali e porte posteriori asimmetriche che si aprono a 180°. Citroën Berlingo Van Full Electric è acquistabile a partire da 27.630 euro (IVA esclusa).

Concessionari:

Pieralisi, via Scataglini 3A

Ocra, via Girombelli, 6

Piaggio Porter Electric Power

Concludiamo la nostra rassegna con un veicolo commerciale dalle dimensioni davvero contenute, il Piaggio Porter Electric Power. Un piccolo furgone con autonomia fino a 110 chilometri decisamente versatile e acquistabile in varie configurazioni anche con pianale ribaltabile. Un furgone con portata fino a 520 Kg, acquistabile a partire da 25.578 euro (IVA esclusa)

Concessionari:

Pieralisi, via Scataglini 3A (Ancon), via Ancona 80 (Jesi)

Tombolini Motor Company, via 1° Maggio 54.