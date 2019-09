Nel mito di “Over the top”, come si diventa camionista: non basta la patente C

Crescere nel mito di “Over the top” e sognare di diventare come Silvester Stallone nei panni di Lincoln Hawk. Alzi la mano chi non ha pensato in vita sua di passare le giornate on the road trasportando merci su un bestione. Cosa serve? La patente, in particolare la tipologia “C”, il requisito fondamentale per poter lavorare in una ditta di trasporti come camionista. Questo tipo di licenza abilita alla guida dei mezzi pesanti, ma occorrono delle precisazioni. Pe guidare mezzi che a pieno carico pesano entro le 7,5 tonnellate basta la patente C1 mentre per il trasporto professionale di merci più pesanti occorre, in aggiunta alla C, la Carta di Qualificazione del Conducente detta anche CQC Merci. Quest’ultima non è a tutti gli effetti una patente, ma una qualificazione professionale. Autobus e pullman? Per i mezzi che trasportano persone c'è tutta un'altra normativa e questi veicoli non sono inclusi nelle possibilità di guida della patente C.

Limiti di età

Nella normativa delle patenti c’è un motivo se la “C” arriva dopo la “B”. Per avere la seconda bisogna aver già conseguito la prima. Premesso questo, si possono guidare mezzi pesanti a 18 anni solo in un caso: se è la patente C e la patente CQC “trasporto cose e formazione ordinaria” vengono conseguite insieme. Altrimenti bisogna aspettare il compimento dei 21 anni.

Rinnovi

La patente C ha una validità quinquennale fino al compimento dei 65 anni, poi la scadenza si riduce a ogni biennio. Per richiesta e visita di idoneità ci si può rivolgere alla commissione medica del posto di residenza.

L’esame

L’esame per conseguire la patente C è composto da un quiz di 40 domande, oltre alla sessione di guida. La struttura, insomma, è la stessa dell’esame per la patente delle automobili. Ovviamente con domande molto diverse.

Il costo

Come per la patente dell’auto il costo varia a seconda se il candidato sostiene le prove in motorizzazione o in autoscuola. Generalmente il costo si attesta in media sugli 800 euro.

Dove provare ad Ancona

Ad Ancona ci si può rivolgere a una vasta offerta di autoscuole, oppure alla Motorizzazione in via I maggio 142.