La benzina che costa meno in questo istante: le migliori app che ti dicono dove trovarla

A quanti chilometri si trova il benzinaio più economico? Presto detto. Così come per gli autovelox la soluzione la dà il cellulare grazie ad alcune applicazioni, costantemente aggiornate, capaci di indicarci il distributore dove si risparmia di più.

Prezzibenzina: Scopri dove risparmiare con questa app disponibile per iOS, Android, Blackbarry 10 e Windows Phone. Basta registrarsi per aggiornare in prima persona il prezzo di un distributore specifico. Se invece ne state cercando uno nelle vicinanze basta inserire il nome della città, la via o il codice postale e il gioco è fatto.

Osservaprezzi carburanti: è il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori dei punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

Infobenzina: I prezzi benzina e dei carbutanti tutti, le informazioni di contatto e i servizi offerti da ogni distributore, vengono comunicati dagli stessi gestori degli impianti, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, che li rende pubblici sul sito istituzionale del MISE; infoBenzina utilizza tali dati, per indicizzare i vari gestori, generare statistiche e monitorare la variazione dei prezzi dei carburanti. Su InfoBenzina è quindi possibile eseguire rapide ricerche e ottenere la lista dei distributori di benzina, gasolio, Gpl e metano che applicano i prezzi più convenienti, in una specifica area del territorio Italiano, basandosi sulla posizione dell'utente. Ad ogni distributore di benzina è associata una scheda dettagliata con prezzi, elenco dei servizi, ubicazione sul territorio, mappe, percorsi e informazioni di contatto. Gli utenti iscritti, possono creare e gestire la propria lista di distributori preferiti e monitorarne le variazione dei prezzi, utilizzando il servizio gratuito di notifica via email, che invia un messaggio ogni qualvolta i prezzi di un determinato impianto subiscono variazioni.

Autostrade per l'Italia: il sito della rete autostradale permette di monitorare i prezzi del carburante lungo tutta la rete, inclusi ovviamente Gaslio, Gpl e metano

Carburante più economico: è un'app gratuita disponibile su Google Play e permette di tenere sotto controllo anche i distibutori di diversi Paesi europei

Fuel Flash

Benzina Vicina (iOs).