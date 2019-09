La tua utilitaria come il mezzo dei marines: un visore a infrarossi per guidare nella nebbia

E se i fari della macchina avessero bisogno di aiuto? Immaginate di avere un vero e proprio visore notturno che, proprio come nei film d'azione o di guerra, permette di guidare nel buio come se fosse pieno giorno o in condizioni di nebbia fitta. Bene, esiste. Si chiama Lanmodo Vast 1080p Night Vision System, è uno schermo a colori che non ha nulla a che vedere con il classico schermo verde dei mezzi militari. «Chissà quanto costa!», «Dovrò portare l'auto al Pentagono o alla Nasa per farlo installare», «E' solo per auto di un certo tipo». Lo avete pensato? Sbagliate. Può essere installato su qualunque cruscotto o parabrezza proprio come un navigatore. Può sembrare un accessorio di lusso, non lo è per chi è costretto dal lavoro a guidare in città nelle ore notturne o per chi è solito trovarsi in una nebbia fitta.

Caratteristiche tecniche

Il Lanmodo Vast ha una dimensione completa di 22 x 7,3 x 8,3 cm, per un peso di 499 grammi. Dispone di uno schermo LCD da 8,2 pollici a colori (con opzione bianco e nero selezionabile) e con una risoluzione Full HD a 1080p. Il sistema a infrarossi utilizza un obiettivo HD da 28 millimetri (orientabile) con ottica quadrangolare a 36°. La visibilità è garantita fino a 300 metri anche in condizione di buio totale con immagini riprodotte a 30 frame per secondo. Unica raccomandazione: non funziona con temperature sotto i -20° e sopra gli 80°, ma alle nostre latitudini nno c'è pericolo. Esiste anche una variante del prodotto: quella con la retrocamera che permette di controllare un range di 170 gradi. La versione "Pro", di prossima uscita", permetterà anche la registrazione delle immagini.

Le note stonate

Ch iha provato il dispositivo segnala la disposizione dei comandi non comodissima: si trovano nella parte superiore del sistema con pulsanti di dimensioni ridotte, tra cui quelli che regolano la luminosità e il contrasto dello schermo. In condizioni di buio completo le immagini perdono leggermente di qualità e la stessa casa produttrice ne consiglia l'utilizzo quando c'è una seppur minima fonte di luce in strada.

Costo e dove comprarlo

Il costo è di 499,99 euro, l' acquisto sul sito dell'azienda produttrice dà diritto allo sconto di 50 dollari (circa 45 euro). Può essere acquistato anche tramite Amazon.