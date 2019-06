Neopatentati, tutte le limitazioni da conoscere: dai punti patente al tasso alcolemico

Patente appena presa? Bravi. Prima di poter guidare con le stesse regole di un automobilista esperto serve però ancora un po' di tempo. Lo dice il codice della strada che per i neopatentati, cioè chi ha preso le patenti A, A2, B o B1 da meno di tre anni, prevede limitazioni e norme particolari. La prima? Non potete guidare tutte le auto. Questione di sicurezza stradale.

Quale auto si può guidare

Occupiamoci ora delle auto che i neopatentati possono guidare. Un’auto, per essere guidata da un neopatentato, deve avere un rapporto KW/tara minore o uguale a 55. Questo dato è riportato sul libretto di circolazione nelle vetture immatricolate a partire da ottobre 2007. Inoltre è anche previsto un limite di potenza che deve essere minore o uguale a 70 KW (95 CV). Queste limitazioni valgono per 12 mesi dal conseguimento della patente di guida.

Il limite di velocità

Per quanto riguarda le varie limitazioni iniziamo dalla velocità; in base all’articolo 117 del Codice della Strada, i neopatentati non possono superare

- i 100 km/h sulle autostrade

- i 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

Neopatentati: punti patente

Se si commette una violazione con perdita di punti della patente è prevista una decurtazione doppia rispetto ai normali automobilisti. Esistono, inoltre, anche differenze per quanto riguarda il bonus punti; il neopatentato che non commette alcuna infrazione per un anno viene premiato con un solo punto bonus e non con 2 come per gli automobilisti più esperti. Queste limitazioni (velocità e punti) sono valide dal giorno del conseguimento della patente e durano per 3 anni.

Il limite alcolemico

Concludiamo la nostra rassegna delle limitazioni per i neopatentati con le norme che riguardano il tasso alcolemico. Per i primi 3 anni di patente il limite alcolemico per i neopatentati deve essere pari a zero. Non vale, quindi, il limite di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue come soglia massima prevista per tutti gli automobilisti.

Dove prendere la patente

Non avete ancora preso la patente e cercate una buona scuola guida? Ad Ancona non mancano. Ecco alcuni riferimenti:

