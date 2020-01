Come cambia il bollo auto: le novità 2020 per il pagamento della tassa sull'automobile

Anno nuovo, tassa nuova. Sì, perché nel 2020 cambia qualcosa per quanto riguarda il bollo auto. In primis la procedura per pagare, con l’introduzione del sistema PagoPA messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il PagoPA

PagoPA, spiega il governo sul portale ufficiale, non è una piattaforma dove pagare, bensì «una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali».

Sconti

Attenzione, però, perché oltre a variazioni sul metodo di pagamento, il 2020 porta anche sconti sul Bollo auto. Una buona notizia non per tutti gli automobilisti però. E' previsto, infatti, uno sconto del 50% per i possessori di auto e moto di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni. Esenzione totale del bollo, invece, per un determinato periodo (a seconda della regione di residenza), per chi acquista un’auto ibrida o un’auto elettrica. In Lombardia dal 2020 chi paga la tassa automobilistica in domiciliazione bancaria usufruisce di una riduzione del 15% sull’importo totale, pari circa a due mensilità.

Come si calcola

Il bollo auto deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Il calcolo dell'importo può essere effettuato sulla pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate o sul sito dell’Aci.

Delegazioni Aci ad Ancona

Automobile Club Ancona, corso Stamira 80 – Tel. 071 55335

Delegazione Corso Carlo Alberto, Corso Carlo Alberto 76 – Tel. 071 85820

Delegazione Osimo, via Ancona 71 (Osimo) – Tel. 071 714800