Neopatentati ad Ancona, cosa c'è da sapere sull'assicurazione auto

18 anni, patente in tasca, tanta piacevole e inevitabile emozione per la macchina già adocchiata. Ora c’è da stipulare l’assicurazione e qui il neopatentato sorride di meno. Sì, perché il premio di partenza può essere molto salato. Colpa di un fattore chiamato CU (Classe Universale), che vede i neopatentati partire dalla categoria più bassa.

I limiti per il neopatentato

Come abbiamo già avuto modo di spiegare, il neopatentato altro non è che una persona che ha conseguito la patente (di qualsiasi tipo) da meno di tre anni. Tutte le patenti di guida (A2, A, B1 e B) prevedono limitazioni di velocità e di guida per i primi anni dalla data di superamento dell'esame. I neopatentati, ad esempio, devono osservare dei limiti di velocità particolari: non possono superare i 100 km/h in autostrada, e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Il tema dei punti: in caso di infrazioni che comportino la decurtazione dei punti, la stessa è raddoppiata per i primi tre anni dal conseguimento della patente. Ci sono poi limiti di guida relativi alla potenza massima del veicolo, relativa a una tara superiore a 55 kW per tonnellata.

Assicurazioni ad Ancona, alcuni dati

Valore della auto che circolano ad Ancona

Il portale Facile.it indica che nella provincia di Ancona il premio medio dell’assicurazione Rc auto ammonta a 536 euro (dati aggiornati a giugno 2019). In base ai dati raccolti, ad Ancona e provincia il valore medio delle auto in circolazione è di 10.242,80€. Ricorda che il valore dell’auto, così come la sua anzianità, è uno dei dati che influiscono in modo sensibile sul costo finale dell’assicurazione.7

Le garanzie accessorie più richieste ad Ancona

Tra le garanzie accessorie, la più scelta nel mese di giugno secondo Facile.it è stata l' Assistenza Stradale, richiesta dal 46,98% degli utenti. L’aggiunta di una o più garanzie accessorie fa crescere il prezzo della polizza, ma si rivela estremamente utile in quanto evita eventuali esborsi molto più “fastidiosi” dovuti al verificarsi di eventi non coperti dalla normale RC auto.

Dove chiedere i preventivi

Alcuni indirizzi utili ad Ancona

Sara Assicurazioni, corso Stamira 80

Golfetti, via XXIX Settembre 4

R&C Assicurazioni, via Palestro 35

UnipolSai, via Mamiani 4

Reale Mutua, viale della Vittoria 35