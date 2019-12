Green Days Tour, il giro d'Italia in e-bike fa tappa ad Ancona con Stefano Tacconi

Il presidente del Consiglio Comunale, Susanna Dini ha ricevuto i rappresentanti del Green Days Tour con "U-Jet", il giro d’Italia in solitaria in sella a una city bike elettrica per sensibilizzare e sostenere la lotta alle emissioni di Co2.

Il tour era partito il 3 dicembre da Milano ed è strutturato come staffetta nazionale, con il passaggio del testimone ad ogni tappa da un personaggio all’altro, sportivi, gente dello spettacolo ed altri, percorrendo oltre 5.000 km in sella a una city bike elettrica.Il traguardo finale è previsto a Roma, Città del Vaticano. Ad Ancona erano presenti Stefano Tacconi, Cristina Quaranta, Andrea Tacconi. La Quaranta, che ha percorso la tappa sino ad Ancona, ha passato il testimone a Tacconi che oggi partirà alla volta di Porto Recanati-Perugia.



