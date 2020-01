Rivoluzione sulle strade di città, il monopattino elettrico può circolare: le condizioni

Automobili, scooter, mezzi pesanti, biciclette, moto e…monopattini elettrici. Da oggi questi particolari veicoli possono circolare in tutte le città d’Italia. Veicoli, sì, perché la Manovra 2020 li ha equiparati alle bici. Addio alle multe salate che si sono registrate da nord a sud, alcune arrivate anche a 6mila euro. La norma che dà il via libera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, non è necessario per ora stipulare una polizza assicurativa ma ci sono comunque precise condizioni da rispettare.

Le limitazioni

Velocità massima: 20 km/h

Obbligo di luci posteriori e anteriori

Potenza massima: max 500 watt

Obbligo di indossare il giubbotto catarifrangente di notte

Dove acquistarli ad Ancona e dintorni

Unieuro, via Scataglini 7

Mediaworld, via 1 maggio, 25

Savio Compagnucci, via Maggini 51 (Ancona) - Tel. 071 871185

EvoMotor, via Alessandro Bocconi 9 (Jesi) – Tel. 340 414 8530

L'Ecologico, via Flaminia 68 (Numana)