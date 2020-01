Monopattini elettrici, via libera sulle strade: le limitazioni nel Comune di Ancona

Dal 1 gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto attuativo del “decreto Toninelli” (DM Micromobilità del 4 giugno 2019), con cui si equipara i monopattini elettrici e i segway con manubrio ai velocipedi (biciclette). Questa equiparazione è valida solo ai monopattini elettrici con luci di posizione e segnalatori acustici che rispettano determinati requisiti di potenza e velocità:

Potenza massima 0,5 KW

Velocità massima 20 km/h

Quindi i monopattini elettrici possono circolare su strada ma alle condizioni riportate.

No monowheel e hoverboard ad Ancona

Per quanto riguarda gli altri mezzi, il Comune di Ancona, non avendo zone 30 e piste ciclabili sufficientemente estese, non ha attuato la sperimentazione per i monowheel e gli hoverboard, che rimangono esclusi dalla possibilità di circolare introdotta con l’ultimo Decreto attuativo.