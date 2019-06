Il camper giusto per la vacanza da sogno: i migliori modelli sul mercato

Riviera del Conero, terra ospitale anche per i camperisti. Avete esaminato le aree attrezzate presenti in zona e state pensando a una vacanza di questo tipo? Se state pensando di acquistare un camper ecco tutto quello che dovete sapere. Si va dai furgonati, denominati anche van, che riprendono l‘aspetto dei furgoni commerciali ai lussuosi e spaziosi motorhome. Non dimentichiamo, ovviamente, i classici mansardati e i modelli ibridi, noti anche come profilati o semintegrali. Modelli in grado di ospitare anche 6 persone, spaziosi e dal look curato, ottimi per una vacanza sia in estate che in inverno.