Targa consumata, non si legge quasi nulla: cosa si rischia e cosa si deve fare?

Il Portale dell’Automobilista specifica che si definisce deteriorata una targa in cui non sono leggibili tutti i dati. Attenzione però. Se una delle due targhe dell’auto è ancora ben leggibile, non avete alternative: dovrete re-immatricolare il vostro veicolo. Il rischio, altrimenti, è quello di dover pagare una multa salata o addirittura incorrere nel fermo amministrativo dell'auto

Cosa occorre

Il primo passo per una re-immatricolazione è quello di presentare l’apposita richiesta tramite il modello TT2119, scaricabile presso il sito del Portale dell’Automobilista o nella sede della Motorizzazione civile. La domanda va poi presentata a uno degli sportelli telematici (STA). La procedura ha dei costi, consultabili nell’apposito tariffario.

Da allegare alla domanda

Denuncia resa alle autorità di polizia o un'autocertificazione della stessa insieme alle eventuali targhe rimaste e alla carta di circolazione.

Attestazione di versamento sul c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri.

Attestazione di versamento sul cc 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri.

Attestazione di versamento sul cc 25202003 intestato all'ACI - Automobile Club d'Italia - Economato Generale - Servizio di Tesoreria, via Marsala, 8 - ROMA 00185.

Attestazione di versamento sul cc 121012 intestato alla Sezione Tesoreria dello Stato di Viterbo di importo differente a seconda del veicolo interessato:

Verranno rilasciati contestualmente le nuove targhe, la nuova carta di circolazione e il nuovo certificato di proprietà.

Motorizzazione civile di Ancona

Via 1° Maggio, 142 (Zona Baraccola)

Tel. 071 2906 5511

Motorizzazione civile sede Jesi

Via C. Marx, 2404 (zona Zipa)

Te. 3371048962

Motorizzazione civile sede Fabriano

Frazione Ca’ Maiano

Tel. 3371048964