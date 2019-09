I migliori suv economici: dove comprarli e quanto costano

Siete alla ricerca di un nuovo SUV, ma non avete un grandissimo budget? Ecco allora cinque interessanti modelli proposti ad un prezzo di listino inferiore ai 19.000 euro.

Sport Utility Vehicle per ogni esigenza, da modelli ultra low cost come il Dacia Duster a SUV dal look moderno e originale come il Citroen C3 AirCross.

Modelli versatili, pratici ed economici, comodi sia per i lunghi viaggi, sia per un utilizzo in città, dotati anche di alimentazione a GPL o metano.