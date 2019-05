Pulire i fari ingialliti, il trucco fai da te e a costo (quasi) zero

L’esposizione alla luce del sole e agli agenti atmosferici può causare l’ingiallimento dei fari e la loro opacizzazione, con i conseguenti problemi di visibilità durante la guida notturna. Cosa si fa in questi casi? Tranquilli, non serve cambiare il gruppo ottico dell'auto. Un buon carrozziere può eseguire la pulizia con una spesa media di 50 euro (per fanale), ma c’è anche il fai da te con un rimedio che forsi in pochi conoscono.

In caso di fari poco rovinati è anche possibile provare ad utilizzare il dentifricio prima di ricorrere ai kit specifici. Basterà evitare dentifrici con un'eccessiva quantità di “microcristalli”, che potrebbero provocare graffi sulla superficie dei fari. Prima della pulizia, da eseguire con un panno morbido ed umido, vi consigliamo come in precedenza, di lavare accuratamente i fari. Il costo di questa soluzione? Neppure a dirlo, quello di un tubetto di dentifricio.

Pulire i fari dell’auto opacizzati: i kit di ripristino dei fanali

Sul mercato sono disponibili numerosi kit fai da te che consentono di far tornare come nuovi i fari auto ingialliti dallo smog, dagli agenti atmosferici e dal tempo. Kit che includono all’interno carte abrasive a grana molto fine per le diverse fasi di pulizia, da applicare ad una levigatrice, ad un avvitatore o ad un trapano. Inoltre all'interno della confezione troviamo, di solito, anche il polish per la lucidatura finale e accessori come panni e nastri protettivi.

Quando si utilizzano questi kit è necessario seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore per ottenere risultati ottimali e non graffiare il faro. È inoltre importante lavare accuratamente i fanali prima di iniziare le operazioni di pulizia e proteggere con il nastro le superfici della carrozzeria vicino ai gruppi ottici. Durante la pulizia consigliamo, inoltre, di tenere umida l'area da levigare e non premere o insistere troppo sulla stessa zona per evitare graffi e danni. Una volta terminata la pulizia si può applicare anche della cera per auto per proteggere il faro dagli agenti atmosferici per alcune settimane.

