Viaggiare con la bicicletta al seguito: come scegliere il portabici più adatto

Quando si va in vacanza, o si fa una gita fuori porta approfittando della bella stagione, la bicicletta non manca mai. Per trasportarla in sicurezza occorre acquistare il portabiciclette, l’accessorio che va montato sul veicolo ma che esiste in diverse tipologie. Prima di installare la bicicletta su un qualunque supporto da viaggio è bene ricordarsi di rimuovere tutte le parti mobili che potrebbero cadere durante la marcia. Detto questo, ecco quali sono i tipi di portabiciclette sul mercato, anche se non è detto che tutti siano compatibili con la vostra automobile.

Portabici da tetto

E’ un binario che si monta sul tetto dell’automobile, ideale per i veicoli di piccole dimensioni. Un braccio regolabile che incastra al tubo della bici ne permette la stabilità durante la marcia. Stabilità che viene accentuata grazie alle cinghie che, fatte passare in mezzo ai raggi, legano la bicicletta al resto della struttura. Per questo sistema bisogna installare anche le due barre portaoggetti, sulle quali poggerà il portabicicletta. La praticità del sistema si paga però in termini di aerodinamica della vettura e, ovviamente, occhio a quando si passa sotto i ponti bassi.

Portabici per il bagagliaio

I ganci permettono di fissare il supporto in corrispondenza del bagagliaio. E’ il sistema più economico e pratico, ma aprire il bagagliaio è impossibile senza smontare l’attrezzatura.

Portabici per il gancio da traino

E’ un sistema dotato di una piattaforma collegabile al gancio della vettura e le aste orizzontali permettono l’aggancio della bicicletta. Se è vero che l’aerodinamica non ne risente e che non ci sono problemi di altezza del veicolo, è anche vero che per aprire il bagagliaio vale quanto detto prima.

Dove acquistare un portabiciclette

I portabici si possono trovare in diversi negozi di autoricambi, online o nei negozi specializzati in articoli da ciclismo. Alcuni indirizzi utili sono:

Copparo Bike Store, via Fioretti 6 – Tel. 071 286 8909

Decathlon, via del Campo di Aviazione – Tel. 071 730 9128