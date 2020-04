Tornare in moto dopo il lockdown, 5 controlli da non dimenticare

Dal 4 maggio sarà possibile uscire di casa, seppur con le necessarie precauzioni. Molti, approfittando delle belle giornate previste, torneranno a usare la moto. Così come l'automobie però, tanti veicoli a due ruote sono rimasti fermi nei garage negli ultimi due mesi. Ecco cosa controllare prima di ripartire.

Pneumatici

La pressione degli pneumatici e lo stato del battistrada sono generalmente le prime cosa da controllare in una moto ferma da molto tempo. Come per le auto, il lungo stop potrebbe aver deformato le gomme.

Olio motore

Come per le auto, prima di rimettere in moto il veicolo è bene controllare il livello dell’olio e nel caso procedere al rabbocco. Visto però che siamo in primavera e molti riprenderanno la moto dopo quasi un anno, meglio prendere in considerazione l’idea di una sostituzione completa.

La catena

Se avete lasciato la moto in garage, la polvere potrebbe essersi depositata sulla catena ed essersi mischiata con il grasso. Meglio procedere a una pulizia con gli appositi prodotti e spargere di nuovo il grasso.

Batteria

Se non avete staccato i cavi due mesi fa, meglio mettere la batteria in carica. Non dimenticate di controllare il livello del liquido

Benzina

Meglio non ripartire con la benzina lasciata nel serbatoio per due mesi: aggiungetene della nuova, perché alcune sostanze potrebbero essere evaporate.

