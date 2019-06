Il parcheggio per l'auto non c'è, la soluzione è lo scooter: i migliori 125cc sul mercato

Comodi in città, ma adatti anche ad una gita fuori porta, perfetti per le domeniche estive a Portonovo dove un posto auto non si trova neppure a pagarlo (in senso letterale). Gli scooter con una cilindrata di 125cc sono mezzi di trasporto a due ruote versatili e pratici che possono essere guidati con la patente B e anche dai minorenni con più di 16 anni, in possesso della patente A1. Sul mercato è possibile trovare modelli per tutte le tasche e per tutte le esigenze, dal look elegante o più sportivo, con prezzi contenuti intorno ai 2.000 euro. Scooter agili nel traffico e dai ridotti consumi, con alcuni modelli dotati anche di bauletto e parabrezza di serie. Scopriamo, quindi, quali sono i migliori scooter 125 attualmente sul mercato.