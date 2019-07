La carrozzeria dell’auto è come i nostri capelli: vai col balsamo!

Autolavaggio? No grazie, far splendere la carrozzeria è una cosa che si può fare da sé. Non è una novità, vero. Ma quanti di voi sapevano che si può fare con balsamo, dentifricio e vodka? Lo dicono gli esperti di “The Car People”, il grande mercato inglese per l’acquisto dell’auto.

Il dentifricio

Il dentifricio è consigliato per la pulizia dei fanali: basta applicare un po' di pasta su un panno e strofinare sul fanale. Il risciacquo e l’asciugatura faranno il resto.

Il balsamo

Per la carrozzeria bastano 500 ml di acqua alla quale vengono aggiunti 125 ml di balsamo. Il mix va passato con un panno pulito su tutta l’auto prima di risciacquare.

La vodka

Ebbene si, anche la vodka può esserci d’aiuto, specialmente per la pulizia del parabrezza ghiacciato. IL segreto è mischiare tre tazze di vodka a quattro tazze d’acqua, aggiungere due cucchiaini di detersivo per piatti e agitare bene il tutto. La miscela non va applicata sul vetro! Bisogna aggiungerla al liquido tergicristalli nell’apposito serbatoio.

Dove lavare l’auto ad Ancona

Per una pulizia professionale ci si può rivolgere ai tantissimi autolavaggi in città, tra i quali:

Ecolineaewash, Via Francesco Petrarca 43

Falappa, via Trieste 5

News Smart lavaggio a mano, corso Carlo Alberto 6

Eni Wash, via Flaminia 41.