Rimuovere i graffi dalla carrozzeria è più semplice del previsto: come farlo da sé

Non serve necessariamente un carrozziere per rimuovere i graffi dalla carrozzeria dell’automobile, ovviamente ci riferiamo a segni poco profondi. Il primo passo è quello di lavare la vettura per rendere meglio visibile il solco, che spesso si rivela più piccolo di quello che sembrava prima. Oltre a questo, è importante lavare la carrozzeria anche per togliere lo sporco e preparare la superfice ai successivi interventi.

E’ possibile eliminare un graffio non troppo profondo utilizzando della pasta abrasiva per auto a grana fine. Pasta abrasiva da applicare sulla carrozzeria utilizzando del cotone idrofilo con un tocco abbastanza leggero per evitare ulteriori danni. Ricordiamo, inoltre, che questo materiale va usato con attenzione visto che tende ad opacizzare la vernice della vettura.

Kit di vernice per ritocchi

Se i graffi sono più profondi è possibile utilizzare degli appositi kit di vernice per ritocchi acquistabili nei negozi di autoricambi oppure online. Vernice da applicare utilizzando un pennello a punta fine, spesso fornito in dotazione, che consente di penetrare facilmente all’interno del solco. Per individuare quale vernice comprare è necessario conoscere l’esatta sigla identificativa della tinta della nostra vettura. Codice nella maggior parte dei casi collocato all’interno della portiera dell’auto o nel cofano motore. Procedura che richiede una certa manualità ed un mano ferma. Inoltre è importante proteggere la vettura da sporco e dagli agenti atmosferici fino a quando la vernice non risulti asciutta. Da evitare, invece, le cosiddette penne leva graffi che promettono soluzioni miracolose, purtroppo nella realtà poco efficaci.

Lavaggio e lucidatura

Terminiamo la nostra guida con le operazioni di lavaggio e lucidatura. Grazie alla prima è infatti possibile rimuovere i residui di pasta abrasiva ancora presenti sull'auto, mentre la seconda operazione consente di eliminare o ridurre l’alone provocato dalla pasta, contribuendo a minimizzare le eventuali piccole imperfezioni rimaste.

Carrozzieri ad Ancona

Se il graffio è molto profondo non c'è altra soluzione che rivolgersi al carrozziere. Alcuni indirizzi utili:

Autocarrozzeria Srappato, via Albertini 1

Autocarrozzeria Gambi, via Indipendenza 22

Armando Buoncompagni, via Scataglini 18

Fratelli Penna e Andreucci, via Sacco e Vanzetti 2

Aviano e Silvestri, via Caduti del Lavoro 28

Casa dell’Auto, via della Montagnola 75

Carrozzeria Strologo, via I maggio 56/a

Novacar, via Gabrielli 9

Autocarrozzeria Europa, via I maggio 16