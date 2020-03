In auto come a casa: disinfettare l’abitacolo senza danneggiarlo

L’indicazione è quella di restare a casa, ma chi deve recarsi al lavoro e non può esercitare la propria attività dal domicilio può spostarsi. Ecco allora che anche la macchina diventa un luogo da igienizzare e disinfettare per allontanare il rischio di contagio da Coronavirus. Il consiglio è quello di tenere in auto delle salviette disinfettanti o flaconcini.

Le salviette

Le salviette possono essere passate sul volante, uno dei dispositivi più delicati visto che a contatto con le mani. Stessa cosa sulla leva del cambio, freno a mano, dispositivo di infotainment e maniglie (interne ed esterne).

Spray igienizzanti

Si trovano in commercio, alcuni sono classificati come Presidio Medico Chirurgico (N. 19440) studiati appositamente per la disinfezione di abitacoli e condotti di condizionamento. Importante aerare il veicolo dopo averlo utilizzato.

Climatizzazione

Con l’arrivo del caldo e l’uso del condizionatore, ricordate di igienizzare l’impianto di climatizzazione attraverso prodotti che trovate in commercio: questo vi permetterà di annientare i depositi organici e inorganici all’interno dell’impianto clima dell’auto.