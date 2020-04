Il regalo di Luca: «Le mie auto gratis per medici e infermieri che si sposeranno»

CASTELBELLINO - In tempi normali e certamente più felici, Luca Cesaroni, responsabile commerciale di Slowtravelmarche, noleggia cabrio e spider d’epoca per itinerari turistici e matrimoni. Quei tempi torneranno e per le coppie di medici e infermieri che convoleranno a nozze durante il 2020 Luca ha deciso di mettere a disposizione i suoi veicoli gratuitamente.

«In un periodo difficile come quello attuale, la collettività trova il bisogno di ritrovarsi e ora il nostro Paese lo sta facendo– ha spiegato Cesaroni- Sono numerose le iniziative di sostegno per i lavoratori messi a dura prova per il contenimento del contagio e per la cura dal Covid-19, vedo tante iniziative di aziende che donano risorse economiche e dispositivi medici. La nostra realtà aziendale non ci permette di intervenire con misure importanti, considerato anche l’aumento delle disdette delle prenotazioni per la prossima stagione. Però, una misura di solidarietà mi sento di promuoverla, in fondo le persone devono continuare a progettare un sereno futuro, a realizzare sogni e vivere momenti di felicità. Il nostro impegno è di regalare a tutte le coppie di personale medico e sanitario il noleggio di un’auto d’epoca per il loro matrimonio del 2020».