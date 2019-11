Catene da neve: dove comprarle e come riconoscere se sono omologate

Ormai ci siamo, il 15 novembre entrerà in vigore l’obbligo di guidare con pneumatici invernali o catene a bordo delle proprie autovetture. La misura nazionale riguarda alcuni tratti delle strade statali marchigiane maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada. Nello stesso periodo vige il divieto di transito, in caso di neve o strada ghiacciata, per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate per l’intero tratto marchigiano della strada statale 16 “Adriatica”. In questo esatto momento molti automobilisti, specialmente i non anconetani, si staranno chiedendo dove poter acquistare catene da neve o come capire qual è la misura giusta per il proprio veicolo.

Le giuste catene da neve

Per stabilire la misura delle catene basta leggere il libretto di circolazione e consultare le dimensioni della ruota. In alternativa basta verificare che il codice riportato sul kit di catene corrisponda a quello che si trova sulla spalla dello pneumatico: si tratta del codice alfanumerico che riporta la larghezza in millimetri, la serie il diametro etc. Per i veicoli fino a 3,5 tonnellate le catene da neve omologate sono quelle che riportano uno di questi codici:

-UNI 11313”

-“O-norm V-5117”

Guidare con catene.

Le catene vano montate sulle ruote motrici. Il codice della strada, oltre al buonsenso, vieta di sperare i 50 km/h.

Dove acquistare le catene da neve:

Le catene possono essere acquistate in tutte le aree di servizio, centri commerciali, gommisti e autoricambi. Alcuni negozia specializzati nella vendita di materiale per auto ad Ancona sono:

Autoricambi Ancona, via Augusto Moroder 14 - Tel. 071 896855

Mercatore di Vinicio Sacchi, via Vittoria Nenni 30 - Tel. 071 280 0067

Coran, via Achille Grandi 23

Autoricambi Dorico, via Fano 19 - Tel. 071 85903

Autotop, via della Motagnola 21/A - Tel. 071 892854

Savi Ricambi, via Caduti del lavoro 27

Effe Group, via Albertini 36

AD Marche, via Fioretti 18

Adriatica Parts, via Achille Grandi 44

CDR, via Caduti del Lavoro 32

LMP, via Caduti del Lavoro 31

MM Ricambi, via delle Palombare 56

RV ricambi, via Mamiani 60

Techauto, via Taliercio 1

Eram autoricambi via Giordano Bruno 14