Il casco per la moto, come scegliere quello giusto e dove comprarlo

Nuova moto, nuovo casco. L’importante però è averne uno e che sia quello giusto. Con l’arrivo della bella stagione diversi motociclisti scelgono di radunarsi e godersi i saliscendi della Riviera sulle due ruote. Che faccia un giro lungo la via del Conero o un viaggio fuori provincia, il vero motociclista è quello che rispetta le normative di sicurezza. Alla base di queste, oltre ai limiti di velocità, c’è proprio il casco.

Scegliere il casco giusto

Sul mercato si possono trovare tre diverse tipologie: integrale, modulare o jet.

Casco integrale: offre, ovviamente, una maggiore protezione anche dal vento e dagli insetti ed è ideale per percorsi extraurbani, quando si raggiungono elevate velocità. Ricordiamo, inoltre, i caschi da cross una particolare categoria dotata di mentoniera a cui va aggiunta una mascherina per la protezione di viso e occhi.

Casco Jet: è la variante aperta sul volto, è ideale per moto e scooter durante gli spostamenti quotidiani in città e in estate.

Casco modulare: una soluzione integrale, ma in grado di aprirsi trasformandosi in un modello di tipo Jet. La mentoniera e la visiera possono essere infatti alzate fin sopra il capo, ad esempio nelle giornate particolarmente calde o nei percorsi cittadini.

Anche la visiera varia in base al tipo di casco. Nei modelli integrali sono ad esempio disponibili visiere accessorie in differenti colorazioni. Nei Jet è possibile scegliere, invece, tra la visiera lunga o quella con taglio ad occhiale.

Chiusura, imbottitura e areazione

La chiusura micrometrica, a sgancio rapido, è il sistema più diffuso e più facile da utilizzare. In alternativa ricordiamo la chiusura a doppia D, detta anche chiusura a doppio anello, che di solito si utilizza in pista. Non meno importante è l'imbottitura interna che può essere, a seconda dei modelli, anche removibile (del tutto o solo in parte) e quindi più semplice da pulire. Un ultimo elemento da valutare è l’efficienza del sistema di aerazione del casco, importante soprattutto nei modelli integrali. Sistema di ventilazione dell’aria che consente di ridurre il processo di sudorazione e diminuire la possibilità che la visiera si appanni durante la guida.

Occhio alle misure

In fase di acquisto di un casco per moto è, inoltre, importante prestare attenzione alla taglia del casco. Le regole basilari per un casco su misura sono tre:

- deve stringere non eccessivamente sugli zigomi

- non deve muoversi quando giriamo la testa.

- deve comprimere leggermente il capo senza dare però una sensazione di pressione in particolare su tempie, fronte e nuca.

Ricordiamo, inoltre, che i caschi possono essere prodotti anche in diverse misure della calotta. Ci riferiamo alla parte esterna del casco, che può essere disponibile in varie dimensioni con le varianti più piccole che risultano ovviamente più compatte e meno voluminose.

I materiali

Un altro fattore nella scelta del casco è il materiale di costruzione; in generale i caschi possono essere realizzati in carbonio, in fibra di vetro, o in policarbonato/termoplastica. Materiali che garantiscono sempre un’elevata protezione, ma che consentono ad esempio una riduzione di peso e quindi un maggior comfort nei costosi modelli in carbonio. In alternativa è possibile scegliere la fibra di vetro abbastanza leggera; per i viaggi brevi o se si ha un budget non molto elevato può andare bene anche un casco in policarbonato.

Accessori per la moto ad Ancona

Honda Center, via del commercio 48

Centauro Dorico, via della Montagnola 96/71

Holeshot Moto, via Vittoria Nenni 12

Generazionemoto, via I maggio 25

Top Motors, via I maggio 56

Burnout via I maggio 62

Brothers Moto, via Achille Grandi 45/A