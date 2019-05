Mai più in cerca di cavi: i migliori caricabatterie per auto sul mercato

Quante volte ci siamo trovati con l’auto ferma nel parcheggio, la batteria scarica e la necessità di reperire i famosi cavetti? Problema evitabile se si acquista un caricabatterie portatile. Sul mercato esistono anche modelli intelligenti in grado anche di effettuare una diagnosi della batteria e con funzione di mantenimento di carica; prodotti semplici da utilizzare e realizzati anche da noti brand. Quelli che seguono sono gli esemplari che vanno per la maggiore in questo momento sia online che nei negozi di autoricambi.

Iniziamo la nostra rassegna dal caricabatteria Deca CLASS 12 A; un modello semplice da utilizzare e dalle funzionalità essenziali, in grado di ricaricare batterie da 12 o 24 V, fino a 140 Ah. Un modello dotato di cavo alimentazione da 2,2m con spina "Shuko" , display analogico per controllare l’amperaggio erogato e varie protezioni incluse, termostatica, da corto circuiti e quella da inversioni di polarità. Un prodotto infine, solido e facile da trasportare, dotato di una comoda maniglia.

Bosch C3

Nella nostra rassegna troviamo anche il Bosch C3; un prodotto che richiede sempre un'alimentazione esterna, dalla buona potenza, che carica batterie da 6 o 12 V, fino a 120 AH anche Agm e Gel. Ricordiamo, inoltre, la funzione di mantenimento di carica e la staffa in dotazione per essere agganciato o fissato a parete.



NOCO G3500

NOCO G3500 è un caricabatterie da 6 o 12 V, con un amperaggio che arriva fino ai 120 Ah, perfetto per macchine e moto. Un modello dotato di tecnologia antiscintilla e di protezione contro inversione delle polarità e sovraccarichi. Un prodotto in grado anche di monitorare attivamente lo stato delle batterie e riparare quelle danneggiate, che può essere usato anche per il mantenimento della carica. Ricordiamo infine la scocca impermeabile, resistente agli urti e alle temperature estreme (conforme alla normativa IP65) con il processo di carica monitorabile attraverso 8 step, visualizzabile sul display a led.

Suaoki U18 Jump Starter 1200A

Concludiamo la nostra rassegna con il Suaoki U18 Jump Starter 1200A, un modello a batteria che non richiede quindi un'alimentazione esterna. Si tratta di un avviatore di emergenza/booster per batterie da 12V, dotato di una sua batteria interna al litio da 16.000 mAh. Un prodotto in grado di ricaricarsi rapidamente (5V/2.4A e QC 3.0 con potenza massima 18W) e con USB Type-C per la ricarica di smartphone e tablet. Ricordiamo, infine, anche la torcia incorporata con 3 modalità di illuminazione (forte, SOS e strobo) da utilizzare in caso di emergenza

Autoricambi ad Ancona

Alcuni indirizzi utili:

Autoricambi Ancona, via Augusto Moroder 14 - Tel. 071 896855

Mercatore di Vinicio Sacchi, via Vittoria Nenni 30 - Tel. 071 280 0067

Autoricambi Dorico, via Fano 19 - Tel. 071 85903

Autotop, via della Motagnola 21/A - Tel. 071 892854.

